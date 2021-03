The Witcher : Un élément central de la saga déjà présent dans la saison 2 de la série ?

Il y a peu, on apprenait que le casting de la saison 2 de la série Netflix The Witcher s’agrandissait, avec quelques rôles bien connus des fans pour cette nouvelle salve d’épisodes à venir. Des images du tournage ont une nouvelle fois fuité, et celles-ci nous permettent de voir certains personnages que l’on imaginait pas apparaître au sein de cette saison 2.

Attention, les informations qui suivent peuvent potentiellement spoiler celles et ceux qui ne voudraient pas savoir ce qu’il va se passer dans la saison 2 de la série. N’allez pas plus loin si vous ne souhaitez pas vous gâcher la surprise.

Un grand antagoniste déjà présent ?

Geralt et Ciri ont déjà fort à faire dans la série, avec de nombreuses personnes qui sont à leurs trousses tandis que Yennefer est considérée comme morte par notre sorceleur. Il se pourrait que leurs ennuis ne s’arrête pas de si tôt, car un groupe emblématique pourrait partir à leur poursuite dès cette saison 2.

Des images de tournages permettent d’apercevoir ce qui semble être la Wild Hunt, où la Chasse/Traque Sauvage en français. Même si elle est principalement mise en lumière en The Witcher 3, cette troupe est aussi appelée les Dearg Ruadhri (Les Cavaliers rouges) dans les romans. Si leur présence n’est pas non plus des plus étonnantes, on ne s’attendait pas à les voir si tôt dans la série, et on peut voir que les armures sont dénuées de rouge pour ressembler très fortement à celles que l’on voit dans le jeu.

On attend toujours une date de sortie pour la saison 2 de The Witcher sur Netflix.