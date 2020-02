The Witcher 3 : une mise à jour apporte le cross-save PC/Switch

Disponible depuis maintenant quelques jours, la mise à jour 3.60 apporte un paquet de nouveautés à la version Switch de The Witcher 3 : amélioration des graphismes et partage de sauvegarde entre PC et Switch notamment.

Notre test de la version Switch est par ailleurs disponible.

Geralt est content

Annoncée depuis quelques semaines, cette mise à jour s’est faite languir ! Le gros point clef de ce patch n’est autre que l’apparition d’un cross-save entre les plateformes GOG et Steam et votre console Nintendo Switch. Si vous aviez commencé le jeu sur PC, vous allez pouvoir continuer l’aventure là où vous en étiez sur votre console portable !

Ce partage de sauvegarde est accompagné d’une grosse amélioration au niveau des graphismes, avec la possibilité de modifier certains paramètres comme :

Flou cinétique

Flou

Flou lumineux

Netteté

Profondeur de champ

Profondeur de champ des cinématiques

Rayons crépusculaires

Effets sous-marins

Portée visuelle du feuillage

Anti-aliasing

Des améliorations attendues par un grand nombre de joueur, tant les graphismes de The Witcher 3 sur Switch avaient subi quelques critiques. Un joueur coréen effectué un comparatif avant/après, et le résultat est bluffant :

Pour rappel, The Witcher 3 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.