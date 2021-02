The Witcher 3 : Voici à quoi pourrait ressembler le jeu s’il était sorti sur PS1

Comme Bloodborne, The Witcher 3 a droit à son « demake », autrement dit donner un look rétro à un jeu plus ou moins récent. Voici donc ce que pourrait donner le cultissime The Witcher 3 s’il était sorti sur PS1. Certains reconnaitront la pate de l’époque.

Comment ça Triss est la Waifu ?

Tous les joueurs de The Witcher 3 connaissent l’iconique scène d’ouverture où Gerald prend tranquillement son bain aux côté d’une Yenefer dénudée. Eh bien c’est la scène qu’à choisi Anders Lundbjörk pour sa démonstration du jeu façon PS1. Toutefois, vous remarquerez vers la fin que la scène a été légèrement modifié avec un sorceleur beaucoup plus porté sur le Gwent et déclarant, je cite, « Triss est ma Waifu ». « Sacrilège ! » peut-on entendre de la part d’un partie des fans.

En tout cas, le résultat est assez fidèle à cette période charnière et peut rappeler, entre autres un certain Tomb Raider. Ce n’est pas la première fois que Lundbjörk s’essaye à ce genre de détournement puisqu’il avait réalisé une production similaire avec l’autre gros jeu de CD Projekt Red : Cyberpunk 2077.