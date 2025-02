The Order: 1886 aurait pu avoir une suite, mais Sony n’était pas très partant

Une exclusivité trop mal reçue pour continuer

L’histoire semble se répéter. Que ce soit Resistance, Killzone ou encore Days Gone, Sony n’est visiblement pas enclin à laisser beaucoup de seconde chance à certaines de ses licences. Car selon le co-fondateur de Ready At Dawn, Andrea Pessino, le studio était prêt à partir sur une suite The Order: 1886, avec un premier pitch qui a été livré à Sony. Pessino révèle chez MinnMax que l’idée d’un tel projet a cependant été balayé, non pas à cause des ventes du premier jeu, mais à cause de sa réception critique plutôt mitigée :

« Je ne pense pas que ce soit les ventes, je pense que c’est l’accueil critique, c’est ça qui compte. Sony est un groupe très fier et à juste titre, et l’accueil critique, si cela avait été juste dans les alentours de 70 [sur Metacritic, où le jeu a eu 63], nous aurions fait une suite, j’en suis convaincu. Juste quelques points de plus et ça aurait été OK. »

Cela nous rappelle à quel point Metacritic peut peser sur le destin de certaines productions, même si d’autres éléments rentrent en compte. Dans cette même interview relayée par VGC, Pessino revient sur ce qui a cloché dans le jeu en parlant d’une deadline trop courte pour le studio, Sony n’étant pas prêt à la bouger :

« L’un des problèmes est que beaucoup de choses ont été coupées. Beaucoup de parties narratives plus subtiles ont été perdues parce que beaucoup de choses ont été coupées et des choses qui étaient censées être interactives sont devenues un film. Nous avions besoin d’une année supplémentaire, c’est la réalité. Nous avions besoin d’au moins une année de plus, nous n’y sommes pas parvenus, alors nous avons coupé, coupé, coupé. »

Dommage pour tout le monde, surtout pour le studio qui aurait pu avoir un meilleur avenir avec cette suite, alors qu’il est aujourd’hui fermé suite à ses expériences VR qui n’ont pas assez bien fonctionné pour Meta.