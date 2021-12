The Order 1886 : La marque a été à nouveau déposée par Sony, un retour en vue ?

Si ce n’est pas celle que l’on retiendra le plus, The Order 1886 a été l’une des premières exclusivités de la PS4, qui avait au moins le mérite de montrer ce que le console avait dans le ventre, malgré une aventure très scriptée. Depuis, la licence n’a plus refait parler d’elle et on ne savait pas si Sony comptait développer une suite ou non, d’autant plus que Ready at Dawn est désormais focalisé sur les jeux en réalité virtuelle. Mais un récent dépôt de marque laisse planer le doute.

Une licence toujours active ?

Sony Interactive Entertainment filed a trademark for The Order: 1886 in the U.S. on December 9: https://t.co/f3lLBK1ki0 pic.twitter.com/0Vbx4g1Eso — Gematsu (@gematsucom) December 16, 2021

C’est Gematsu qui a repéré l’information, en remarquant que la marque The Order 1886 avait à nouveau été déposée par Sony aux Etats-Unis le 9 décembre dernier, sans que l’on sache précisément pourquoi.

Cela pourrait simplement être une question de renouvellement de droit sur la marque, afin de la sécuriser pour des questions de droit d’exploitation. Ou bien, cela pourrait aussi indiquer que le constructeur compte à nouveau se servir de cette marque dans un futur proche. Un remaster par exemple ?

Rien n’est moins sûr, mais on observera de près ce qui se trame autour de la licence dans les prochains mois, pour voir si ce dépôt de marque a une vraie signification ou non.