The Last of Us : Pour le scénariste de la série TV, le jeu de Naughty Dog possède la meilleure histoire jamais racontée dans un jeu

La promotion de la série The Last of Us bat actuellement son plein et c’est son scénariste et co-créateur Craig Mazin qui fait le tour des différents journaux pour nous vanter les mérites du show. L’intéressé a accordé une interview à Empire dans lequel il revient sur le jeu de base, en déclarant que le titre de Naughty Dog raconte ni plus ni moins que la meilleure histoire jamais contée dans un jeu vidéo. Rien que ça.

Calmez-vous monsieur

Mazin nous explique ainsi pourquoi il pense que The Last of Us est très différent d’autres jeux, et cela passe par un récit plus terre à terre, ancré dans la réalité :

« C’est une affaire vite résolue : c’est la plus grande histoire jamais racontée dans les jeux vidéo. Le personnages n’ont rien de spécial, ils ne sont que des gens parmi d’autres. Et cela, en soi, c’est remarquablement rare dans les jeux. Le fait qu’ils aient gardé le récit si ancré dans la réalité et qu’ils vous aient vraiment fait ressentir cela – je n’avais jamais rien vécu de tel, et je joue à des jeux vidéo depuis 1977. »

On a bien envie de dire à Mazin qu’il faudrait sans doute qu’il élargisse un peu son horizon vidéoludique avant de statuer sur cela (même si on ira pas contredire le fait que l’histoire de The Last of Us soit très réussie), mais les goûts et les couleurs hein.

Pour rappel, la série The Last of Us débutera le 15 janvier 2023 mais elle n’a toujours pas de diffuseur officiel en France, ce qui laisse craindre qu’elle puisse sortir en retard chez nous…