The Last of Us Part II : Des trophées supplémentaires révèlent deux nouveaux modes de difficulté

Du côté de The Last of Us Part II, une fuite en appelle une autre. Successivement à la divulgation non-officielle des prémices de ce que pourrait être son mode multijoueur il y a quelques jours, voilà qu’un autre leak nous informe à présent de l’apparition de deux nouveaux modes de difficulté, grâce à une mise à jour des trophées du jeu.

Le retour du mode Réaliste

L’information est directement vérifiable sur le PSN et donc, sans pourtant avoir eu de communication préalable de la part de Sony ou Naughty Dog, ce sont donc deux nouveaux trophées qui apparaissent sous la liste du jeu de base.

Le premier, « Deux tombes », vous demandera de finir l’histoire avec la difficulté Réaliste, à la manière de ce que l’on pouvait déjà retrouver sur l’opus précédent.

Le second, « Tu m’arrêteras pas », impose quant à lui de terminer le jeu avec un paramètre de « mort permanente ». En temps normal, un mode Permadeath comprend, comme son nom l’indique, la particularité de n’avoir le droit qu’à un seul essai, sous peine de devoir tout recommencer depuis le début. Mais puisqu’il s’agit uniquement d’un trophée bronze, et qu’il est question de paramètre, on peut imaginer que la tâche ne soit pas aussi ardue qu’un Permadeath classique. Cela étant, ces suppositions deviendront confirmées ou infirmées, dès lors que les détails du prochain patch seront dévoilés.