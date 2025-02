The Last of Us : La saison 2 de la série change un petit détail à propos d’Abby et Neil Druckmann en explique la raison

La série n’a pas les mêmes contraintes que le jeu

Lors de son interview avec Entertainment Weekly, le créateur du jeu est revenu sur ce détail physique qui a tant fait jaser à la sortie du jeu alors qu’il aurait du être anodin. Il explique qu’il n’a pas été demandé que Kaityln Dever suive un entrainement intense pour se rapprocher du physique du personnage, étant donné que les besoins pour la série ne sont pas les mêmes que dans le jeu.

Druckmann indique que dans The Last of Us Part II, Abby se devait d’être assez musclée pour effectuer des choses et se mouvoir dans les niveaux comme Joel (comme déplacer des objets plus lourds), plutôt que comme Ellie qui est plus frêle. Mais pour la série, ce genre de besoin n’est plus nécessaire :

« Dans le jeu, vous devez jouer les deux personnages [Ellie et Abby] et nous avons besoin qu’ils se jouent différemment. Nous voulions qu’Ellie se sente plus petite, et qu’Abby soit censée se jouer davantage comme Joel dans le sens où elle est presque comme une brute dans la façon dont elle peut physiquement malmener certaines choses. Cela ne joue pas un rôle aussi important dans cette version de l’histoire parce qu’il n’y a pas autant d’action violente à chaque instant. Il s’agit davantage de mettre en avant l’aspect dramatique. Je ne dis pas qu’il n’y a pas d’action ici. C’est juste, encore une fois, des priorités différentes et la façon dont vous l’abordez. »

Il explique également avoir fait ce choix de casting en priorisant d’abord le talent avant la ressemblance physique avec les personnages de son jeu :

« Nous accordons plus d’importance à la performance qu’à toute autre chose. Nous avons besoin de quelqu’un qui puisse vraiment capturer l’essence de ces personnages… Nous n’accordons pas autant d’importance à la question : « Est-ce qu’ils ressemblent exactement au personnage avec leurs sourcils, leur nez ou leur corps ? » Peu importe. Ce n’est pas loin de notre liste de priorités, mais c’est en dessous d’un tas d’autres choses que nous prenons en compte. »

La saison 2 de la série The Last of Us sera diffusée à partir du mois d’avril sur la plateforme Max.