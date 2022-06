Accueil » Actualités » The Last Faith : Le Soulsvania trouve un éditeur pour sa sortie sur consoles et PC

The Last Faith a montré un nouveau trailer de gameplay à l’occasion du Future Game Show. Si vous êtes amateurs de souls-like et de metroidvania, vous risquez d’être très intéressé par ce jeu indépendant très violent.

Entre Blasphemous et Castlevania

Première bonne nouvelle pour le studio Kumi Souls Games, The Last Faith sera désormais édité par Playstack. Un joli parcours pour un titre ayant démarré avec un financement participatif largement réussie sur Kickstarter. A mi-chemin entre Blasphemous et Castlevania, le jeu ne fait clairement pas dans la dentelle puisqu’il vous promet des combats très ardus et une tonne d’exécutions à enclencher pour achever les différentes créatures d’une manière assez brutale.

Vous incarnez Eric, un être qui se réveille sans souvenir dans un monde ravagé. L’arsenal sera riche avec des armes de mêlée, des sorts, des pistolets, des fusils, ect. Comme vous pouvez vous y attendre d’un « metroidvania », la progression ne sera pas linéaire.

The Last Faith sortira en 2022 sur PC, PS5, PS4; Xbox One, Xbox Series et Switch.