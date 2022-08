Accueil » Actualités » The Last Alchemist annoncé, un jeu de gestion alchimique prévu pour 2023

En cette première journée de Gamescom 2022, les éditeurs et studios n’hésitent pas à annoncer de nouveaux jeux. Après la cérémonie d’ouverture d’hier, qui a réservé pas mal de surprises, d’autres titres plus modestes profitent du salon allemand pour faire leur révélation. C’est le cas de The Last Alchemist, qui s’adressera aux passionnés de jeux de gestion.

Lui aussi à un auto-mail mais ce n’est pas Edward

Ce nouveau projet est chapeauté par Vile Monarch, studio que l’on connait que le sympathique Weedcraft Inc et les délirants Oh…Sir!. L’équipe s’est rapprochée de l’éditeur Marvelous pour la publication en Europe, et proposera ainsi un jeu de gestion et de simulation centrée sur l’alchimie. Le titre est en 3D, et le côté aventure prendra également une part importante.

D’une part pour l’histoire, où l’on y suit un jeune apprenti très curieux, qui va faire de nombreux expériences (avec quelques ratés), et d’autre part pour l’exploration puisque l’on pourra découvrir de nombreux recoins qui regorgent de ressources. L’alchimie est bien sûr centrale avec de nombreuses découvertes à réaliser et tout un tas de secrets à percer.

The Last Alchemist est prévu sur PC via Steam pour début 2023 avec tout d’abord, une période d’accès anticipé. Rien n’a été précisé pour les consoles de salon mais on imagine que cela dépendra de l’avancée de l’early access.