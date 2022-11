Accueil » Actualités » The Invincible : Le jeu d’aventure sci-fi de Starward Industries et 11 bit studios s’offre un nouveau trailer

Annoncé lors du PC Gaming Show diffusé en juin dernier via une première séquence de gameplay, The Invincible, le jeu d’aventure sci-fi développé par Starward Industries et édité par 11 bit studios (The Alters, Frostpunk, This War of Mine…), a refait surface hier par l’intermédiaire d’un nouveau trailer.

De jolis panoramas au programme

Tout en préservant cette ambiance mystérieuse qui semble si bien la caractériser, la production polonaise nous donne l’occasion dans cette vidéo de découvrir quelques lieux et jolis panoramas de Regis III, la planète que nous serons amenés à explorer au cours de notre périple en compagnie de l’astro-biologiste Yasna afin de l’aider à retrouver son équipage disparue dans d’étranges circonstances.

Pour rappel, The Invincible sera disponible l’an prochain, en 2023, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Si vous souhaitez en apprendre davantage, n’hésitez pas à consulter notre preview du titre publiée en octobre 2022.