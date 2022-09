Accueil » Actualités » The Finals : Le FPS free-to-play d’anciens de Battlefield casse tout dans son trailer de gameplay

Le report d’Arc Raiders a bouleversé les plans initiaux d‘Embark Studios, puisque c’est finalement The Finals qui arrivera en premier. Le titre avait récemment été teasé lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, mais on avait vu encore bien peu de choses à son sujet. Puisqu’il est enfin prêt pour sortir dans une version alpha, qui sera accessible sous peu, le jeu se montre ici avec un nouveau trailer qui mise tout sur la destruction, et qui nous rappelle que l’on est effectivement en face d’un jeu provenant d’une équipe ayant travaillé sur Battlefield.

Un joyeux bordel en prévision

On ne plaçait pas forcément le titre sur nos radars lorsque l’on a pu voir ses premières images, mais il faut bien avouer que cette vidéo change un peu la donne, et devrait aussi donner envie à pas mal de monde.

On assiste là à du gameplay en pré-alpha, qui s’attarde surtout à nous montrer des phases très dynamiques et très explosives, avec de la destruction d’immeubles dans tous les sens. Et pour ne rien gâcher, même pour de la pré-alpha, le jeu arrive aussi à impressionner avec ses visuels très propres.

Et bonne nouvelle, si le titre vous fait déjà de l’oeil, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour participer au test de la version alpha du jeu, qui commencera demain, le 29 septembre. Pour cela, il suffit simplement de demander un accès via la page Steam du jeu.