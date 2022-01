The Day Before : Une nouvelle vidéo en 4K avec RTX pour nous en mettre plein les yeux

The Day Before est sans aucun doute l’un des MMO les plus attendus de cette année 2022, grâce à son savoureux mélange entre The Last of Us et The Division. Le titre a confirmé qu’il sortirait bien cet été sur PC, puis plus tard sur consoles, et il a profité du CES 2022 pour apparaitre dans une nouvelle vidéo qui met à l’honneur la puissance des produits Nvidia.

Des décors post-apocalyptique oui, mais en 4K s’il vous plait

On a donc droit à une minute de vidéo pour The Day Before, le tout en 4K et avec la technologie RTX de Nvidia bien mise en avant pour vanter la marque.

On peut y voir quelques extraits de gameplay dans la ville dévastée du jeu, mais aussi en forêt et au sein des bâtiments. De quoi en mettre plein les mirettes, à condition d’avoir la configuration qui permet de supporter tout cela.

The Day Before sortira sur PC le 21 juin 2022. Pas de date pour les versions PS5 et Xbox Series pour le moment