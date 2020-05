The Ascent : 12 minutes de gameplay pour l’exclusivité Microsoft

Présenté lors de l’Inside Xbox du 7 mai 2020, The Ascent nous propose pas moins de 12 minutes de gameplay depuis une build alpha du titre. Nous pouvons découvrir ces extraits par l’intermédiaire de nos confrères d’IGN sur leur chaine Youtube.

Sortie prévue en 2020

Ce jeu d’action/Sci-Fi à dimension RPG dans une ambiance très spatiale/cyberpunk aura un gameplay somme toute classique avec sa vue isométrique et qui sera jouable aussi bien en solo qu’en multijoueur coopératif jusqu’à 3 personnes.

Le titre ne bénéficie pas de date de sortie précise mais devrait, si tout se passe sans problème, s’inviter sur nos machines durant cette année 2020. The Ascent profitera également de la fonction ‘Smart Delivery‘ et sera disponible sur PC, Xbox One ainsi que Xbox Series X.