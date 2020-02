Les premières informations sur le TGS 2020 (Tokyo Game Show) qui se déroulera du 24 au 27 septembre, quelques semaines après l’E3 de Los Angeles, viennent de tomber et confirment la présence des deux prochaines consoles de nouvelles générations de Sony et Microsoft.

Le changement, c’est maintenant

C’est dans un premier communiqué de presse livré par la Computer Entertainment Supplier’s Association, qui organise le salon japonais depuis plusieurs années, que les premières informations sont tombées. Les Xbox Series X et PlayStation 5 seront belles et bien présentes durant ces 3 jours de salon. Une présence somme toute logique quant on sait que les consoles doivent faire leur arrivée dans le courant de fin d’année 2020, bien que nous n’ayons encore aucunes dates précises.

« Avec le thème de cette année, l’événement offrira aux gens la possibilité d’essayer les titres les plus récents et de se plonger dans le sentiment d’un avenir passionnant qui approche à grands pas. Avec de nouvelles consoles de jeux pour la prochaine génération, le TGS2020 attirera certainement encore plus l’attention du monde entier. L’événement se concentrera sur le lancement à part entière du Cloud Gaming et de son environnement de jeu avancé, tel que le début des services 5G à usage commercial et stimulera une expérience de jeu sans précédent, apportée par les nouvelles plateformes. »

Les visiteurs et journalistes présents sur place auront l’occasion de glaner des informations supplémentaires et d’avoir un aperçu des futurs jeux qui accompagneront la sortie des deux nouvelles machines. L’événement se déroulant en fin septembre, on espère que le problème du Coronavirus sera réglé et que son organisation ne sera pas perturbée, comme ce fût le cas de la PAX East ou de la GDC.