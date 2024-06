Test Drive Unlimited: Solar Crown est jouable dès maintenant sur PC grâce à une démo limitée sur Steam

Une portion gratuite réservée au PC

Test Drive Unlimited: Solar Crown a donc bien droit à sa démo, mais elle est limitée dans le temps et uniquement à destination de la communauté PC dans le cadre du Steam Next Fest. Vous pouvez dès maintenant vous rendre sur Steam pour télécharger cet essai gratuit, valable jusqu’à partir du 17 juin prochain.

Dans cette démo, vous pourrez arpenter 9 des 14 districts du jeu, parcourir 27 tracés et participer à 25 quêtes. Vous pourrez tenter d’acheter 16 véhicules différents en plus des 3 de départs, et c’est sans compter sur les bolides Test Drive. La liste complète des véhicules de la démo est disponible dans le tweet ci-dessous.

[3/3] TDUSC – #SteamNextFest Demo 🚗Not forgetting the list of cars you'll be able to use! Dear fans, enjoy! pic.twitter.com/fzloAFdiBQ — Test Drive Unlimited Solar Crown (@testdrive) June 6, 2024

Test Drive Unlimited: Solar Crown sera disponible à partir du 12 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.