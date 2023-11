Tekken 8 consacre deux petites minutes de gameplay à Leo Kliesen

Toujours aussi nerveux, toujours aussi fluide

Le roster de Tekken 8 s’annonce plutôt enthousiasmant. Non seulement le jeu accueillera 32 combattants au lancement, ce qui est déjà énorme, mais en plus il s’offre quelques nouvelles têtes plutôt sympathiques. Comme un certain Victor Chevalier, un combattant français à la classe certaine, de surcroît entièrement doublé par l’acteur Vincent Cassel. Une nouvelle qui en a fait sourire certains, et qui a beaucoup plu à d’autres.

Personnage apparu dans Tekken 6, Leo Kliesen n’a, depuis, fait l’impasse sur aucun épisode. Il est revenu sur Tag Tournament 2, sur Tekken 7, et a même fait un tour sur 3DS avec le boudé Tekken 3D : Prime Edition. Bref, sa présence dans le prochain volet de la série de Bandai Namco ne laissait que peu de place au doute. Son fameux jeu de jambe fait d’ailleurs l’objet de la vidéo qui nous intéresse aujourd’hui. Un peu plus de deux minutes de coups qui semblent faire très mal.

Il n’y a pas beaucoup plus à en dire : une fois de plus Tekken 8 s’annonce particulièrement nerveux, et une fois de plus il prouve qu’il est très agréable à l’œil. Pour le reste, il va malheureusement falloir attendre la sortie pour contrôler Leo, ainsi que la suite du roster, d’ailleurs. Sortie qui va finalement arriver assez vite, puisqu’elle est fixée au 26 janvier prochain, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. N’en déplaise à ceux qui n’ont pas encore passé le pas, il ne sort pas sur l’ancienne génération de consoles.