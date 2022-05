Techland travaille sur un nouvel action-RPG AAA en monde ouvert avec des anciens de CD Projekt Red

Le studio polonais Techland a de l’ambition, et il l’a une nouvelle fois prouvé avec Dying Light 2, qui est pour le moment un succès. Si le support du jeu va continuer pendant quelques années, du moins selon les promesses formulées par le studio, d’autres équipes préparent déjà le prochain projet phare de Techland. Le studio annonce donc être en plein recrutement pour travailler sur un jeu encore non-annoncé, qui semble être très ambitieux.

Une équipe qui donne envie d’en savoir plus

Techland recrute massivement pour renforcer ses équipes qui œuvrent actuellement sur un nouvel action-RPG AAA, qui se déroulera dans un monde ouvert avec un cadre fantastique. Un projet séduisant sur le papier, et qui peut déjà compter sur des talents de vétérans de l’industrie, dont des anciens de CD Projekt Red, l’autre studio polonais majeur.

On retrouve notamment Karolina Stachyra et Arkadiusz Borowik, qui ont travaillé sur The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt et ses DLC, tandis que Bartosz Ochman était le directeur open-world de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3.

Ils sont rejoints par d’autres talents, comme Mario Maltezos, directeur créatif qui a travaillé chez Ubisoft ou Warner Bros, ou encore David McClure qui a travaillé chez Arkane Studios en tant que lead game designer. Marcin Surosz, lead UI designer, nous provient de People Can Fly, et Kevin Quaid, ancien vétéran de Guerilla Games, apportera son expertise de lead animator.

Tout ce beau monde attend maintenant de nouveaux talents, avec de nombreux postes à pourvoir sur le site officiel de l’éditeur.