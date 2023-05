Tchia : Déjà un million de personnes ont essayé le jeu, une version physique est en route

Une édition physique pour le 18 juillet

Sorti le 21 mars dernier, Tchia a réussi à ne pas se faire éclipser par les grosses sorties du moment puisque le studio Awaceb est fier de nous annoncer qu’un million de personnes ont tenté l’aventure à ce jour.

Il ne s’agit évidemment pas d’un million de copies vendues pour Tchia, étant donné que ce résultat englobe également celles et ceux qui ont découvert le jeu via sa disponibilité sur le PlayStation Plus Extra, mais c’est tout de même un jolie score pour ce titre indépendant.

Dans la foulée de cette annonce, on apprend que la version boîte du jeu sur PS4 et PS5 verra bien le jour cet été, plus précisément le 18 juillet.

Cette édition nommée Oléti comprendra un pack de cosmétiques avec des éléments en provenance d’autres jeux de Kepler Interactive, comme Sifu, Scorn ou encore Cat Quest. Les précommandes devraient ouvrir dans peu de temps.

Tchia est disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.