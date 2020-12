Lorsque vous aurez effectué la quête De la souffrance nait la beauté dans Immortals Fenyx Rising, l’Antre d’Achille devrait être disponible et notée sur votre carte avec la quête « Talon d’étalon ». Voici comment en venir à bout.

Vaincre Achille

Tout d’abord, avant d’y pénétrer, faites le plein de potions, et allez surtout accomplir la quête « Eclair inattendu« , qui donnera accès à l’oiseau qui sera un support crucial, surtout si vous effectuez cette quête en début de partie.

Cette antre demandera d’accomplir un petit parcours avant de parvenir jusqu’à Achille. Il ne s’agit cependant pas d’une épreuve de réflexion, mais de rapidité. Vous devrez actionner le bouton qui fera apparaitre une boule géante, et vite monter la rejoindre pour ne pas qu’elle tombe dans le vide.

Courez le plus vite possible et attrapez la boule afin de la placer dans son socle. Vous pourrez ensuite grimper jusqu’à la chambre où Achille vous attend.

Achille n’est clairement pas l’ennemi le plus difficile du jeu, mais en début de partie, il peut être redoutable. Pensez à bien esquiver son combo de trois coups à la lance en combat rapproché, et faites attention lorsqu’il lance son arme à distance.

Votre plus grand allié sera l’oiseau, qui permettra de déstabiliser Achille le temps de lui porter quelques coups de hache. Surveillez cependant votre endurance, et utilisez une potion de force et de défense pour en finir rapidement.

Pour en savoir plus sur Immortals Fenyx Rising, n’hésitez pas à consulter notre guide complet qui recense l’intégralité de nos astuces ainsi que notre test du jeu.