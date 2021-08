Tales of Arise : Des tenues et des musiques en DLC

Alors que le producteur du jeu, Yusuke Tomizawa, a récemment annoncé que Tales of Arise ne contiendrait pas de DLC lié à l’histoire ni de suite, Bandai Namco communique sur d’autres DLC concernant les tenues ainsi que des musiques supplémentaires.

Inclus dans les Digital Ultimate Edition et Collector Edition

Concernant les tenues, celle-ci seront présentes dans les versions Digital Ultimate ainsi que les versions Collector du jeu. On apprend qu’il sera possible d’acheter ces tenues séparément mais le prix n’a pas encore été communiqué.

Vous aurez à disposition une tenue représentant le Japon féodal, une tenue de plage, une tenue scolaire ainsi que des costumes en collaboration avec d’autres licences. En sus, vous pourrez également vous offrir un pack musical.

Ces tracklists sont issues des différents jeu de la licence Tales Of et seront vendues par groupe de trois, toujours à un prix inconnu. Il y aura en tout 48 pistes digital à obtenir et ces musiques viendront remplacer celles du jeu.

Tales of Arise arrive le 10 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series S/X.