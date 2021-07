Tales of Arise dévoile son opening animé par le studio Ufotable

Tales of Arise ne déroge pas à la règle de la série en proposant une séquence d’ouverture animée au prochain JRPG de Bandai Namco. Elle vient tout juste d’être dévoilée accompagnée de sa chanson.

On espère un anime prochainement

Depuis le tout premier opus avec Tales of Phantasia, la licence Tales of a toujours droit à sa cinématique d’introduction entièrement animée. Cela fait un bon moment que le studio Ufotable (que l’on connait récemment pour Demon Slayer notamment) s’occupe de cette tâche pour chaque nouvel opus. Sans oublier quelques adaptations en série ou en OAV pour Tales of Zestiria et Tales of Symphonia.

Bandai Namco nous dévoile ainsi celle du très attendu Tales of Arise après nous avoir donné quelques précisions quant au système de combat il y a quelques jours. Concernant Hibana, la chanson du générique, on la doit au groupe Kankaku Piero que vous avez peut-être entendu sur quelques opening de l’anime Black Clover.

Tales of Arise sortira le 10 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series.