Tales of Arise : Une nouvelle introduction incroyable animée par le studio Ufotable (Demon Slayer)

Tales of Arise est l’un des meilleurs RPG et un gros succès pour ce renouveau de la franchise. Afin de convaincre encore plus monde de s’y lancer, Bandai Namco a de nouveau fait appel au studio Ufotable pour nous concocter une nouvelle introduction animée exceptionnelle.

Attention, ça spoil un poil

Ufotable est sur le devant de la scène en ce moment, et en particulier ces dernières semaines si vous suivez les épisodes de Demon Slayer (Kimetsu no Yaibai). Le studio nous montre encore son talent avec une nouvelle introduction pour Tales of Arise. Histoire de vous donner envie, le trailer n’hésite pas à nous montrer quelques passages clés de l’aventure (dont un combat important) même aucun contexte n’est donné (le spoil est minime).

En tout cas, on ne peut que vous conseiller de vous y lancer si ce n’est déjà fait. Vous retrouverez plus d’informations sur ses forces et faiblesses dans notre test. Même en l’ayant déjà complété, on ne se lasse pas de revoir Alphen et Shionne en action. En ce qui concerne l’actualité du titre, nous attendons toujours d’en savoir plus sur la collaboration avec Atelier Sophie 2. Pour le reste, on imagine (aimerait) bien une annonce pour un anime sur le jeu à l’avenir.