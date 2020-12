Tales of Arise : le développement entre dans sa phase finale

Hier marquait le 25ème anniversaire de la série Tales of, malheureusement moins festif qu’on aurait pu le penser puisque Tales of Arise ne s’est pas montré. On a tout de même eu la confirmation que le titre continuait bien son développement, et qu’il aurait droit à des nouvelles en 2021, mais Yusuke Tomizawa, producteur général de la série, a voulu se montrer encore plus rassurant.

Derniers peaufinages avant de nouvelles images ?

Dans les colonnes du Famitsu, il déclare alors que le jeu est entré dans la phase finale de son développement, et que l’équipe fait tout pour améliorer la qualité globale du jeu. Cet épisode est décrit comme très ambitieux, puisque Yusuke Tomizawa veut s’assurer qu’il corresponde aux critères de qualité japonais tout comme à ceux des joueurs occidentaux, afin de créer un JRPG qui sera acclamé partout dans le monde, pas seulement au Japon.

Les problèmes liés à la pandémie ont été nombreux, et l’équipe travaille beaucoup pour combler ce retard. Pour autant, cela ne veut pas dire que Tales of Arise sortira bientôt, mais on peut donc en déduire que le jeu avance sereinement et qu’il devrait sans doute être prêt à en montrer plus très prochainement.