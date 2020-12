Tales of Arise : le développement avance bien, le jeu donnera des nouvelles en 2021

On attendait des nouvelles de Tales of Arise pour ce 15 décembre, avec le tenue d’un livestream spécial pour fêter le 25ème anniversaire de la saga Tales of, mais il va falloir être encore patient. Yusuke Tomizawa, producteur général sur la série, a donné rendez-vous pour l’année prochaine, avec un anniversaire qui sera plus surprenant en 2021 qu’en 2020.

Une belle année 2021 pour compenser 2020

Selon lui, l’anniversaire des 25 ans durera en effet deux ans, et il faut donc s’attendre à une année 2021 plus chargée en informations que cette année qui vient de s’écouler. S’il nous promet beaucoup d’annonces, il tient également à rassurer sur l’état de Tales of Arise, qui se déroule sans accroc, comme l’a retransmis Famitsu :

« Dans la mesure où nous étions silencieux en 2020, nous nous préparons à partager toutes sortes de nouvelles informations en 2021. Le développement se déroule très bien, alors j’espère que vous pourrez attendre un peu plus longtemps pour de nouvelles informations. »

On suppose que la pandémie n’a pas aidé à ce que la machine médiatique s’emballe autour du titre, qui a préféré faire profil bas pour mieux réapparaitre l’année prochaine. Ce n’est donc pas durant ces quinze derniers jours de l’année que cet épisode refera surface, mais l’année prochaine devrait être la bonne pour ce Tales of Arise, attendu au tournant depuis ses premiers trailers impressionnants.