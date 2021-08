Tales of Arise : La démo est désormais disponible sur consoles

Bandai Namco nous l’avait annoncé, une démo gratuite était prévue pour pouvoir tester Tales of Arise avant sa sortie. Et comme promis, cette démo est arrivée aujourd’hui et est disponible en téléchargement.

Un premier contact disponible dès aujourd’hui

Vous pouvez donc dès maintenant télécharger la démo de Tales of Arise sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series (qui pèse pas loin de 3,6 Go, du moins sur PS5), tandis que celles et ceux qui jouent sur PC devront malheureusement attendre la sortie du jeu le mois prochain.

Cette démo vous permettra donc d’avoir un aperçu de toutes les mécaniques de cet épisode, avec les combats, l’exploration, et les autres particularités du jeu.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à notre nouvel aperçu.