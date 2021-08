Tales of Arise : Une démo sera disponible dès la semaine prochaine

La sortie de Tales of Arise se rapproche, et cela se sent dans le rythme de communication de Bandai Namco, qui enchaîne les prises de paroles autour du jeu. Après avoir précisé un peu quels types de DLC sont prévus pour le jeu, l’éditeur vient aujourd’hui nous annoncer une bonne nouvelle, à savoir l’arrivée d’une démo jouable.

Une démo pour convaincre

The adventure of a lifetime starts in just ✨ one month ✨ A FREE PLAY DEMO of #TalesofArise will be available on PS4, PS5, Xbox One & Series X|S on August 18th! pic.twitter.com/PCio2xwvlm — Tales of Arise (@TalesofU) August 10, 2021

Il sera donc possible de s’essayer à Tales of Arise le temps d’une démo, avec tous les personnages et tout ce que proposera le jeu côté activité, et même un combat de boss. L’occasion de bien voir si le titre vous plaira ou non, et d’essayer toutes les nouveautés de cet épisode.

Cette démo sera disponible dès le 18 août prochain sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Malheureusement, aucune démo de la version PC n’a été annoncée.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à notre nouvel aperçu sorti il y a quelques minutes.