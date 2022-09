Take-Two n’éditera finalement pas le prochain jeu de People Can Fly (Outriders), malgré deux ans de collaboration

C’est la fin d’une histoire qui n’a même pas vraiment commencé, du moins pas publiquement. Maintenant que Outriders semble être complétement bouclé suite à la sortie de son DLC, le studio People Can Fly peut passer à autre chose, et cette autre chose, c’est ce qui est appelée en interne Project Dagger. Ce titre, qui est un jeu d’action et d’aventure, devait marquer la collaboration entre le studio et Take-Two, mais après deux ans à travailler ensemble, les deux entités se séparent.

Take-Two jette l’éponge

Lors d’un bilan financier de People Can Fly rapporté par Eurogamer, on apprend que Take-Two a laissé tomber le projet, et ce malgré y avoir consacré deux ans de travail. Cependant, il n’y a pas de dramas à noter ici, puisque Sebastian Wojciechowski, qui est à la tête du studio confirme que les deux entreprises se sont séparées dans le calme et le respect :

« Je suppose que nous nous séparerons en bons termes, et je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas travailler avec Take-Two sur un autre projet à l’avenir. »

Le développement de Project Dagger continue puisque c’est bien People Can Fly qui possède les droits de cette nouvelle licence. L’éditeur aurait pu les racheter, mais a décliné l’offre. Le jeu est encore en phase de préproduction et est en train de migrer de l’Unreal Engine 4 au 5. Le studio entend auto-éditer le titre, même s’il n’exclura pas de travailler avec des éditeurs qui pourraient être intéressés par le projet.

Décidément, entre les problèmes de royalties chez Square Enix et l’abandon de Take-Two, People Can Fly n’a décidément pas beaucoup de chance avec les éditeurs.