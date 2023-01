Switch : De nouveaux Joy-Con non-officiels façon Gamecube arrivent et garantissent d’éviter le Joy-Con Drift

Le Joy-Con Drift est un vrai problème potentiel pour tous les usages possédant une Nintendo Switch et malgré les mises en garde et les alertes formulées par les associations de consommateur, Nintendo ne semble pas être prêt à régler une fois pour toute ce défaut de fabrication. C’est pourquoi le fabriquant répondant au nom de Nyxi a décidé de produire ses propres Joy-Con à commercialiser qui éviteraient ce problème. Et histoire de pouvoir être bien mises en avant, ces manettes disposent d’un look qui fera assurément craquer les plus nostalgiques de l’ère Gamecube.

Ready?The NYXI WIZARD combines the retro appearance of our long-run NGC controller with a much more ergonomic design and works perfectly with any Nintendo Switch console.

It is coming soon!😁#Nyxi #nyxigaming #nyxiwizard #controller #gamers #joypad #wirelesscontroller #switch pic.twitter.com/KVtAk2K7jc

— Nyxi_official (@NyxiGaming) January 6, 2023