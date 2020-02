Super Smash Bros Ultimate : un event d’esprits avec Cuphead

Super Smash Bros Ultimate a déjà accueilli Cuphead et l’une de ses musiques à l’occasion d’un costume Mii. La collaboration entre Nintendo, Microsoft et le Studio MDHR ira encore un petit peu plus loin pendant quelques jours.

Pourquoi vendre ses esprits au Diable ?

La romance Nintendo-Microsoft continuera au moins pour la Saint-Valentin. En effet, le nouvel évènement d’esprits lié à Cuphead débutera ce vendredi 14 février pour durer 5 jours. Pendant cet event, il sera possible de récupérer dans le tableau des esprits quatre habitants des Îles Inkwell. On retrouvera donc Cuphead bien entendu mais aussi Mugman, le Diable et le Roi Dédé.

De quoi oublier quelques instants que l’on attend toujours des nouvelles du DLC The Delicious Last Course! pour le run’n’gun indé.