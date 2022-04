Comment passer de joueur à créateur de jeux avec Sup de Création

S’il existe aujourd’hui de plus en plus d’outils disponibles pour tous pour assouvir ses envies de créations vidéoludiques, à l’image de l’Unreal Engine 5 qui permet aux créateurs en herbe d’avoir accès à de nombreuses options pour fabriquer du contenu, travailler dans la création de jeux vidéo n’est pas aisé sans avoir reçu une formation au préalable.

En France, il existe heureusement de nombreuses écoles afin de soutenir ce parcours, à l’image de Sup de Création, une école qui a ouvert ses portes il y a maintenant plus d’une trentaine d’années et qui dispose de nombreuses formations afin d’aboutir à des postes dans divers domaines du divertissement, dont le jeu vidéo.

Passer de simple joueur à créateur, le rêve de beaucoup

Avec l’évolution de la scène indépendante, de nombreux joueurs et joueuses se sont mis en tête que développer leurs propres jeux, répondant vraiment à leurs envies, était possible. Les réseaux sociaux et les campagnes de financement participatifs permettent de se faire connaître et de se constituer un réseau afin de trouver les talents auxquels on peut s’associer, quand ce n’est pas simplement plusieurs amis qui se regroupent autour d’une même idée et envie de création.

Si certains se débrouillent en autodidacte, participer à la création d’un jeu demande des connaissances qui ne s’apprennent pas partout. C’est pourquoi Sup de Création entend soutenir les créateurs et créatrices en herbe, qui ont soif de jeux vidéo, et qui veulent réaliser leurs propres expériences vidéoludiques, aussi bien pour leur passion que pour en vivre.

Une porte d’entrée avec Sup de Création

Sup de Création est une école spécialisée dans les formations de création et de design visuel, basée à Paris. Elle propose des filières allant de Bac +1 à Bac +5, avec la possibilité de suivre une formation en alternance.

L’école propose une méthode d’apprentissage unique, dans laquelle on alterne entre les cours traditionnels et les mises en place de projets réels et futurs, avec la présence d’intervenants de qualité comme des réalisateurs ou des directeurs de studios. Ces derniers viennent apporter leur expertise, et forment les talents de demain en leur apprenant ce que les entreprises recherchent réellement dans le domaine de la créativité.

Tout au long des formations, les étudiants sont alors amenés à créer un book de créatif qui va leur permettre de montrer tout leur savoir-faire à leur sortie d’études, lors de leur recherche de travail.

Dans cette école, on retrouve alors des formations de création audiovisuelle avec une filière Film Making, mais aussi de la création en animation et en motion design avec la filière Motion & Animation, ainsi que de la création de jeu vidéo grâce à la filière Game Making.

Une filière de formation au jeu vidéo

Avec sa filière Game Making, Sup de Création entend bien former de plus en plus de professionnels dans le monde du jeu vidéo, car ce secteur est de plus en plus prolifique, avec une estimation de 1 000 postes supplémentaires à pourvoir d’ici ces cinq prochaines années.

Dans cette filière, on y apprend notamment le game design, avec des études sur la scénarisation et la création d’univers de jeu vidéo, avec une première année d’apprentissage qui permet de compléter sa culture du milieu pour avoir les bases les plus solides possibles.

En deuxième année, les détails techniques et graphiques sont enseignés avant de pleinement être mis en œuvre sur la troisième année, pour aboutir à des métiers comme narrative designer ; qui doit gérer le script et les principes de gamification, et visual designer ; qui comprend tout ce qui est character design, animation et son.

Par exemple, en deuxième année, des étudiants ont dû concevoir des concepts arts de guerriers-bêtes en armures pour l’extension Warhammer: The Old World, ou encore du chara-design en jouant avec l’univers de Metro Exodus. On y étudie aussi le montage de trailer afin de mettre en avant la puissance évocatrices des images d’un jeu, comme lors d’un cours qui portait récemment sur Gris, le jeu de Devolver Digital, mais aussi la création de cinématique, comme avec un atelier qui proposait de créer une cinématique qui pourrait s’insérer dans Star Wars Jedi: Fallen Order.

La créativité passe aussi par la construction d’éléments plus physiques, notamment le cosplay, avec un atelier de création qui demandait de créer son propre personnage issu de l’univers de Fallout 76, avant de le matérialiser avec un vrai costume à la clé.

On retrouve également des projets étudiants qui consistaient à adapter l’univers du célèbre roman graphique Watchmen en jeu de plateau, avec une limite de temps imposée dans laquelle il fallait tout créer, de l’identité visuelle à la réalisation d’un prototype et de ses règles de jeu.

Avec 95% de taux de placement à la fin des études, Sup de Création est donc un excellent tremplin afin de se lancer dans le milieu de la création de jeux vidéo, ou de l’audiovisuel. Vous pouvez retrouver plus d’informations sur les différentes formations directement sur le site officiel de Sup de Création.