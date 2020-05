Summer Game Fest : Deux nouveaux événements datés en juin et en juillet

Après avoir dévoilé Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, une démo vidéo de l’Unreal Engine 5 et la date de sortie de Valorant, le Summer Game Fest s’étoffe de deux nouvelles présentations. Intitulées « Developer Showcase », la première est programmée au 22 juin à 17h en France et la seconde aura lieu le 20 juillet prochain.

D’après le compte Twitter officiel de l’événement organisé par Geoff Keighley, les joueurs découvriront « des annonces de jeux indépendants et AAA. » Les premiers studios et éditeurs qui ont confirmé leur participation sont :

Save the Dates: Monday, June 22 and Monday, July 20 for two @summergamefest developer showcase events, with updates and news on a variety of projects from independent and larger publishers. pic.twitter.com/jRjYe3CBht

— Summer Game Fest (@summergamefest) May 22, 2020