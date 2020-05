Sorti depuis le 30 avril dernier sur PC et consoles, Streets of Rage 4 a reçu un accueil plutôt positif de la part de la critique. Pour l’occasion, Merge Games s’est associé aux développeurs et vient d’annoncer la sortie prochaine d’une édition physique du beat them all pour les versions consoles dont une Signature Edition.

En attendant, n’hésitez pas à jeter un coup d’oeil au test de notre rédacteur fou Penderflash !

Vous êtes prêt pour la bogorre ?

Alors que le dernier opus de Streets of Rage datait de 1994 et était sorti sur Mega Drive, l’arrivée du 4ème opus il y a quelques jours a su titiller la nostalgie des anciens joueurs. Et pour continuer sur cette lancée, des éditions physiques viennent tout juste d’être annoncées dont une Signature Edition qui contiendra :

Une boîte premium spéciale, avec plein de contenu à l’intérieur

Le jeu en version Standard, avec la pochette réversible, l’artbook et le porte-clé

5 pin’s à l’effigie des héros de Streets Of Rage

Carte artistique numérotée

Bande-son originale de 35 titres

Le bandeau bleu d’Axel

Cette édition collector sera proposée au prix de 54,99€ sur PlayStation 4 et Xbox One et 59,99€ sur Nintendo Switch. Concernant les versions boîtes classiques, elles seront proposées au prix de 34,99€ sur PlayStation 4 et Xbox One et 39,99€ sur Nintendo Switch. Aucune date de sortie n’a pour le moment été évoquée, uniquement une fenêtre de sortie à cet été.

Pour rappel, Streets of Rage 4 est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.