Stray : Combien de temps pour finir le jeu ?

Stray s’est fait attendre, mais il est enfin tout proche de sa sortie. Le titre, qu’on appelle aussi affectueusement « le jeu avec le chat », nous proposera d’incarner un félin courageux, perdu dans une ville sombre et dépourvue de vie, en dehors de la vie artificielle des robots qui ont remplacé les humains. Le périple du matou promet d’être riche en péripéties, mais on ignorait jusqu’ici combien de temps il allait nous occuper. Voici donc nos estimations concernant la durée de vie de Stray.

Quelle est la durée de vie de Stray ?

Stray n’est pas vraiment un jeu qui vous occupera tout l’été, mais plutôt une petite bulle rafraichissante qui vaut le coup d’oeil, comme le montre notre test.

Voici la durée de vie de Stray selon nos estimations :

Histoire principale : Environ 5 heures

Environ 5 heures Finir à 100% : Entre 7 et 8 heures

Il faut savoir que l’éditeur communique officiellement sur une durée compris entre 8 et 10 heures, mais nous avons effectué notre premier run en moins de six heures, et en prenant relativement notre temps.

Stray est un jeu linéaire, qui propose cependant quelques zones ouvertes où il est possible de flâner un peu, ou tout simplement de vivre la vie d’un chat. Le titre possède aussi des collectibles à récupérer, ce qui augmenter quelque peu la durée de vie, sachant qu’il est possible de recommencer les chapitres individuellement pour chercher les objets qu’il vous manque.

Stray sera disponible dès le 19 juillet prochain en version numérique sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, et sera compris dans l’abonnement PlayStation Plus Extra dès sa sortie. La version physique du jeu sera disponible le 20 septembre.