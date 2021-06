Stranger of Paradise Final Fantasy Origin : Une première démo décevante ? Avis en vidéo

Pendant cet E3 2021, on a eu plusieurs annonces de nouveaux jeux. C’est le cas de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, présenté lors de la conférence Square Enix. Spin-off à la série des FF, le titre prend des allures de Souls-like tout en reprenant l’univers du tout premier épisode de la série Final Fantasy.

Une démo a ensuite été rendue disponible sur PlayStation 5 (après quelques rebondissements) et l’on a pu l’essayer. Si vous souhaitez avoir un premier avis tout en découvrant du gameplay, on vous propose une première approche en vidéo. Rappelons que Stranger of Paradise Final Fantasy Origin est prévu pour 2022 sur PC et les deux générations de consoles.