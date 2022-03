Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, combien de temps pour terminer le jeu ?

Avec Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Square Enix s’essaye à la formule des Souls/Nioh-like en s’entourant de la Team Ninja, qui a déjà de l’expérience dans ce domaine, et en proposant de revisiter le mythe de Final Fantasy premier du nom. Le jeu se présente donc sous la forme d’un Action-RPG divisé en plusieurs missions, avec plusieurs modes de difficulté. Voici combien il faut de temps pour terminer Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Quelle est la durée de vie de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ?

Tout d’abord, il faut préciser que Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ne dispose pas d’un monde ouvert, et découpe ses missions à travers plusieurs environnements. Ces derniers ne sont présentés que via des couloirs, avec quelques embranchements pour y trouver des coffres, mais rien d’autre.

Voici la durée de vie de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin en mode Normal selon nos propres estimations :

Histoire principale : Environ 20 heures

: Environ 20 heures Histoire principale + missions annexes : Environ 25 à 30 heures

: Environ 25 à 30 heures Finir le jeu à 100 % (succès/trophées) : Plus de 30 heures

Evidemment, ces chiffres vont fluctuer selon le niveau de difficulté auquel vous jouez et vos propres compétences. En Facile, visez plutôt une quinzaine d’heures, tandis que le mode Difficile vous fera peut-être grimper jusqu’à la trentaine d’heures, voire plus. Etant donné que le niveau de certaines missions peut bondir d’une quête principale à la suivante, le jeu oblige souvent à effectuer des missions annexes pour looter un meilleur équipement, ce qui rallonge artificiellement la durée de vie de l’histoire principale.

Cependant, d’autres quêtes annexes se débloquent au fur et à mesure de votre avancée, et finir le jeu à 100% veut aussi dire maximiser toutes les classes disponibles, ce qui prend un certain temps. De plus, la partie endgame propose un challenge encore plus relevé avec l’arrivé de nouveaux défis et un mode Chaos, qui rend la partie encore plus difficile, de quoi assurer quelques heures supplémentaires pour venir à bout de tout cela.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.