Stop Dead : On y a joué, notre première impression sur ce Fast FPS où il faut tout le temps bouger

Conditions de test : Nous avons joué pendant deux heures et demi, ce qui nous a laissé largement le temps de terminer tous les niveaux de l’accès anticipé. Le titre a été testé sur PC avec 32 Go de RAM, une RTX 3070 et un i5-12400 (2.50 GHz).

Si tu bouges pas tu meurs

Stop Dead a tout d’abord un principe très simple à respecter à la lettre : il faut tout le temps être en mouvement si on ne veut pas mourir et recommencer le niveau de zéro. Du coup, sachez qu’il faudra déjà s’habituer à cette boucle de gameplay, qui vous donnera également pour objectif de tuer un agent afin de clôturer le niveau. Le soft nous propose ainsi un sympathique petit mélange entre Mirror’s Edge pour le côté parkour mais aussi DOOM pour l’aspect gunfights. Tout est pour l’instant en parfaite harmonie, et Stop Dead est directement fun et jouissif dès les premières minutes.

Chaque niveau est d’ailleurs carrément taillé pour le speedrun. Tout en vous déplaçant, vous enchaînez de la plateforme, tout en dézinguant vos ennemis avec tout ce qui vous passe sous la main. Notre héroïne Kai peut en effet via un pouvoir télékinésique, ramasser les objets qui lui tombe sous la main afin d’éliminer les ennemis environnants. Ces derniers pourront lâcher ça et là de la santé voire de l’argent pour l’aspect scoring. Qui plus est, vous pourrez par la suite récupérer leurs armes afin de vous faciliter la tâche.

Il faut le dire, Stop Dead est bougrement pêchu, nerveux, bien qu’il subsiste encore des imprécisions de gameplay. La visée doit encore faire mieux, et il n’est pas toujours aisé de ramasser les objets ou armes que l’on veut à l’instant T. Mais au-delà de ça, le titre est clairement amusant sur les niveaux testés, et s’offre même des boss à combattre. Seuls deux sont présents sur cet accès anticipé pour le moment, et les vaincre n’est pas chose facile. Cela demande un skill énorme, et sachez que chaque niveau monte vite crescendo sur la difficulté, qu’il faudra dompter. De plus, il est à souligner que l’on ne peut pas temporiser étant donné que le jeu nous demande de tout le temps bouger au risque de mourir. Cette mécanique est plutôt grisante, bien qu’elle sera sûrement frustrante pour certains types de joueurs.

En dehors de ça, le bébé de Gridsnap Games se dote d’une construction des niveaux plutôt intéressante. Il y a un minimum de verticalité, les parcours dans chaque niveau se dotent d’un peu de variété jusqu’à avoir même de l’humour (notamment rester en mouvement dans un petit ascenseur pendant presque une bonne minute). Le level-design est ainsi bien agencé, varie les plaisirs également, bien qu’il soit parfois très agaçant avec certaines collisions hasardeuses, et quelques morts qui peuvent se révéler injustes. La faute à des ennemis qui arrivent à nous toucher d’on ne sait où, ce qui nous force majoritairement à recommencer le niveau du tout début. Cependant dans l’absolu, les p’tits gars de Gridsnap Games savent ce qu’il font, et on a hâte de découvrir les prochains niveaux du jeu lors de sa sortie définitive.

Direction artistique, histoire, bande-son… Sur la voie prometteuse

Si vous avez déjà touché au jeu ou que vous avez vu les différentes images ou trailers, sachez que Stop Dead dispose d’une direction artistique charmeuse. Nous sommes en face de décors typés cartoon et cel-shading, rendant cette esthétique futuriste diablement accrocheuse de bout en bout. Si cela cache forcément une faiblesse dans certaines textures, le rendu est plutôt agréable visuellement, et qui plus est sans le moindre accroc sur son optimisation. Nous avons apprécié pour l’instant les panoramas diversifiés de chaque mission, et nous sommes impatients de découvrir les autres qui sont en cours de développement.

Pour ce qui est de son histoire, Stop Dead est aussi énigmatique qu’attrayant. Nous savons juste que nous incarnons une certaine Kai, obligée de bouger sans arrêt au risque de mourir. Cette dernière semble être même dirigée par une IA destructrice, qui lui demande à chaque niveau de dézinguer des agents, alors que sa sœur tente de la contacter à certains moments.

On ne sait pas trop ce qu’il s’y passe dans cet univers futuriste, mais ces petits bouts de narration dans le soft nous intriguent fortement. Tout ceci nous donne grandement envie d’en apprendre plus sur ce fil rouge, qui part sur une bonne base avec des petites références rigolotes, dont une à Portal rien que sur le premier niveau. Reste à voir comment cela sera géré du début à la fin au niveau de sa narration, fort prometteuse et qui devrait on l’espère, nous surprendre sur le jeu complet à sa sortie.

Pour le bande-son enfin, Stop Dead opte pour de l’électro efficace. Le résultat est de bonne facture même s’il faut l’admettre, nous attendons de voir si des musiques plus marquantes viendront nous émerveiller un peu plus sur les prochains niveaux. Pareil pour les doublages, qui sont dans le ton du jeu et restent dans l’ensemble, convaincants.

Stop Dead est en définitive prometteur sur cet accès anticipé. Avec une proposition totalement fun et tarabiscotée sur le gameplay, le titre de Gridsnap Games devrait trouver sans problème son public. D’autant qu’il est à première vue charmeur sur son habillage, ses mécaniques de jeu mais aussi sur sa bande-son et sa narration, qui en ont sous le capot. L’expérience promet en tout cas d’être aussi jubilatoire que challengeante, même si nous avons peur qu’elle laisse sur la route quelques joueurs. Les petits soucis de précisions et l’ombre de sa répétitivité planent sur le jeu, bien que l’on sente que les développeurs savent où il vont, et que son aspect speedrun plaira. A surveiller de près, mais nous sommes séduits par le titre, qui sera sûrement efficace et plaisant à sa sortie dans sa version définitive.