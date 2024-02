Stellar Blade aura entre 20 et 30 costumes à débloquer et précise quelques détails sur sa structure et ses doublages

Eve, victime de la mode

Une nouvelle interview de Kim Hyung Tae, PDG de Shift Up, menée par Famitsu (et traduite par Gematsu) permet d’en apprendre un petit peu plus sur le jeu, et notamment sur la diversité de la garde-robe de notre personnage.

Eve sera en mesure de crafter des costumes au fil des missions en obtenant certains matériaux, avec entre 20 et 30 skins à débloquer tout au fil de la partie. Certains costumes seront aussi disponibles pour Adam et Lily, les compagnons de la protagoniste. Même si l’on a bien compris que le titre voulait (un peu trop) jouer sur le côté sulfureux de son héroïne, on appréciera de voir que pour une fois, ces costumes ne semblent pas être bloqués derrière des DLC, du moins pour l’instant et si l’on met de côté les bonus de précommande.

Le doublage japonais restera au Japon

Le reste de l’interview ne nous apprend rien de bien nouveau si ce n’est que l’on a la confirmation que le jeu ne sera pas découpé en niveaux, mais en divers environnements accessibles via un semi-monde ouvert. On nous prévient qu’il y aura naturellement beaucoup de passages linéaires, à la manière des jeux dont le titre s’inspire, comme God of War ou même Sekiro: Shadows Die Twice et Star Wars Jedi: Fallen Order. Ces deux derniers sont cités pour leur approche plus stratégique des combats, afin de montrer que Stellar Blade ne sera pas qu’un beat’em all standard, mais qu’il aura des affrontements plus stratégiques qui reposent sur les contres.

Une autre interview avec PushSquare nous apprend quant à elle que le jeu sera bien doublé en plusieurs langues, mais que le doublage japonais restera quant à lui exclusif au Japon. Neuf doublages sont prévus en tout, sans savoir si le français est aussi compris dedans, mais on aura au moins droit au doublage anglais et au doublage d’origine en coréen chez nous (les textes seront évidemment traduits en français).

Stellar Blade sera disponible sur PlayStation 5 dès le 26 avril prochain.