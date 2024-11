Stellar Blade : Le DLC NieR Automata arrivera la semaine prochaine, avec le mode Photo et de nouveaux costumes

Dès le départ, le studio Shift Up n’a jamais caché le fait que Stellar Blade existe aujourd’hui en partie grâce à l’influence de NieR, et surtout de NieR Automata. Yoko Taro lui-même a participé à la promotion de Stellar Blade avant sa sortie et voir les deux licences collaborer n’était qu’une question de temps. Le DLC NieR Automata prévu dans le jeu de Shift Up avait déjà été annoncé mais on en sait aujourd’hui un peu plus avec une date de sortie et quelques images supplémentaires.