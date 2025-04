Nintendo Direct Switch 2 : Le résumé complet des annonces du 2 avril (Prix, date, Mario Kart, Donkey Kong…)

Vous trouverez ici le résumé complet des annonces du dernier Nintendo Direct du 2 avril 2025 avec la présentation de la Switch 2 et des premiers jeux à venir dessus.

Mario Kart World

Le Direct a commencé par une future valeur sûre : Mario Kart World. Le prochain épisode, qui avait été teasé lors de l’annonce initiale de la console, sera l’une des futures stars exclusives de la Switch 2. On a ainsi pu découvrir une première bande-annonce où l’on peut voir quelques nouveautés importantes : en plus de parties jouables jusqu’à 24 joueurs et des circuits inédits, on apprend que l’on aura un monde plus ouvert, avec des tracés interconnectés et la possibilité d’y jouer en conduite libre via le mode balade.

Rendez-vous également le 17 avril 2025, date à laquelle un Nintendo Direct consacré au jeu sera dévoilé. On a aussi la confirmation que le jeu sera disponible au lancement de la console.

Présentation du GameChat et du bouton C

On ne s’attendait pas forcément à un segment de plusieurs minutes dédiées seulement au chat vocal mais pourquoi pas : Nintendo a dévoilé son GameChat, qui est un moyen de communiquer avec vos proches tout en jouant. Au-delà des options de discussion assez traditionnelles, on découvre aussi la possibilité de regarder les écrans des autres personnes en live, ce qui permettra de créer de chouettes moments de partage, au détriment d’un flux vidéo loin d’être stable.

Et vous vous demandiez à quoi servait le bouton C des Joy-Con ? Un simple raccourci pour accéder aux options rapides du GameChat, avec par exemple, la possibilité de mute facilement son micro. Notez que ce chat vocal sera néanmoins payant puisqu’il sera nécessaire d’avoir un abonnement Switch Online pour qu’il soit fonctionnel.

Caméra Nintendo Switch 2

Et dans la foulée, on a pu découvrir la Caméra Nintendo Switch 2 (59.99€), un accessoire prévu au lancement de la machine. Curieusement, ça a renforcé ce sentiment d’avoir une présentation Kinect plus d’une dizaine d’années plus tard. Couplé au GameChat, celle-ci permettra de montrer sa bouille pendant ses sessions de jeu à plusieurs, mais permettra aussi d’être utilisé sur quelques jeux, à l’instar de Mario Party Jamboree où l’on pourra s’afficher en tant qu’avatar.

Les spécificités et la date de la Switch 2

On a enchaîné sur un segment dédié à la machine : c’est officiel, la Nintendo Switch 2 sortira le 5 juin 2025. On a aussi eu la confirmation du combo 4k/120fps en mode docké et du 1080p en mode portable. Pour l’écran, on reste sur du LCD mais on passe à du 7,9″ (contre 6,2″ sur la précédente) avec une largeur similaire et une compatibilité HDR. Le stockage sera largement étendu, passant à 256 Go, avec la possibilité d’ajouter des cartes mémoire microSD Express (seulement).

Pour le reste, beaucoup de rappels de ce que l’on avait eu lors de l’officialisation de la console il y a quelques semaines : les Joy-Con 2 ont une fixation magnétique, avec un stick plus gros (tout comme les boutons de tranche) et on pourra les utiliser à la façon d’une souris (utile sur certains jeux de gestion par exemple). On appréciera la venue d’un second port USB situé en haut de la console. Le dock disposera cette fois-ci d’un ventilateur intégré tandis que l’on nous promet un son amélioré pour les haut-parleurs, du son spatial 3D et la présence d’un micro qui détecte la voix. Notez que les cartouches physiques de la Switch 2 seront entièrement rouges.

Voici le prix de la Switch 2 :

469.99€ pour la console seule

509.99€ pour un bundle console + Mario Kart World en digital

Les précommandes ouvriront à partir du 8 avril 2025.

Nintendo Switch 2 World Tour

Petit passage rigolo ensuite avec l’annonce de Nintendo Switch 2 World Tour, un mix entre découverte de la console et tutoriel pour bien l’utiliser. N’espérez pas une démo aussi personnelle qu’un Astro’s Playroom mais voyez ici une expérience qui vous permettra d’appréhender la bête. Disponible au lancement de la machine.

Jeux Switch 2 Edition

Nintendo a apporté quelques précisions quant à la nature des différents titres qui seront disponibles sur la console. On aura donc :

Les jeux exclusifs Switch 2, comme Mario Kart World, et uniquement jouable sur la Switch 2

Les jeux « Nintendo Switch 2 Edition », qui sont des portages/versions améliorées pour la Switch 2, avec des graphismes réhaussés et parfois des contenus exclusifs (si vous l’avez sur Switch 1, il faudra payer la mise à niveau)

Les jeux Switch 1, jouables via la rétrocompatibilité

Parmi les jeux Switch 2 Edition, on retient notamment Mario Party Jamborree + Jamboree TV, qui regroupera l’expérience de base mais également avec quelques mini-jeux en plus (basés sur l’utilisation du Joy-Con 2 en souris) ou l’intégration du Bowser Show. Les joueurs et joueuses pourront utiliser la caméra pour se prendre en photo pour leur avatar.

Voici une première liste (non exhaustive) des jeux « Switch 2 Edition » :

Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Kirby et le monde oublié

Metroid Prime 4 Beyond

Legendes Pokemon Z-A

Drag x Drive

On a presque cru voir le squelette de Arms au début de la bande-annonce ; sans doute parce qu’il s’agit de la même équipe au développement, mais Drag x Drive a été annoncé. Un tout nouveau jeu, qui va d’ailleurs utiliser le même procédé que le jeu de boxe, basé sur le motion gaming. Un Rocket League façon basket et en fauteuil roulant où l’on devra utiliser les Joy-Con façon souris. Sortie prévue cet été 2025.

Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau

On nous a ensuite présenté un segment dédié aux portages de jeux déjà existants, mais on vous listera ça en fin d’article. Focalisons-nous sur la prochaine annonce, Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau, un nouveau musô, toujours dans l’univers de Zelda, et qui sortira cet hiver, en exclusivité sur la prochaine Switch.

Les jeux GameCube dans le Switch Online

Le Nintendo Switch Online confirme l’arrivée des jeux GameCube dans son catalogue, avec une première liste de titres qui seront disponibles au lancement. Ils profiteront logiquement des améliorations matérielles, avec :

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Soulcalibur II

F-Zero GX

Super Mario Sunshine

Luigi’s Mansion

Pokémon Colosseum

Fire Emblem Path of Radium

Pokémon XD : Le Souffle des ténèbres

Mario Smash Football

Chibi-Robo

L’occasion aussi de nous vendre une manette GameCube et de nous confirmer la venue d’une manette Pro pour la Switch 2.

Des jeux tiers confirmés sur Switch 2

Pendant le Direct, on a eu droit à deux/trois segments dédiés aux portages ou jeux éditeurs tiers qui viendront sur la Switch 2, parfois avec des nouveautés, parfois avec juste un lissage graphique. Et parfois, pas grand-chose. On en convient, vous faire un paragraphe pour chaque jeu serait fastidieux (autant à lire qu’à vous l’écrire) donc on a décidé de tout regrouper avec cette liste, agrémenté de quelques commentaires quand c’est nécessaire :

Elden Ring (2025) : Un portage qui regroupe le jeu, l’extension Shadow of the Erdtree, et une fonction de personnalisation d’apparence pour Torrent

(2025) : Un portage qui regroupe le jeu, l’extension Shadow of the Erdtree, et une fonction de personnalisation d’apparence pour Torrent Hades 2 (2025)

(2025) Steet Fighter 6 (2025)

(2025) Daemon x Machina Titanic Scion (5 septembre) : premier vrai trailer pour le jeu de méchas

(5 septembre) : premier vrai trailer pour le jeu de méchas Split Fiction (été 2025)

(été 2025) EA Sports FC / NFL : les jeux sportifs d’Electronic Arts viendront bien sur Switch (mais avec ou sans version amputée ?)

: les jeux sportifs d’Electronic Arts viendront bien sur Switch (mais avec ou sans version amputée ?) Hogwarts Legacy (2025)

(2025) Tony Hawk’ Pro Skater 3+4 (été 2025)

(été 2025) Hitman World of Assassination Signature Edition (juin 2025)

(juin 2025) Project 007 : Le jeu James Bond, déjà annoncé par IO Interactive, arrivera aussi sur la console de Nintendo

: Le jeu James Bond, déjà annoncé par IO Interactive, arrivera aussi sur la console de Nintendo Bravely Default Flying Fairy HD Remaster : un remaster annoncé pour l’épisode 3DS, qui sortira le 5 juin

: un remaster annoncé pour l’épisode 3DS, qui sortira le 5 juin Yakuza 0: Director’s Cut (5 juin 2025) : un portage avec de nouvelles cinématiques, un nouveau mode multijoueur et l’ajout de doublages anglais et chinois mais également de sous-titres français

(5 juin 2025) : un portage avec de nouvelles cinématiques, un nouveau mode multijoueur et l’ajout de doublages anglais et chinois mais également de sous-titres français Borderlands 4 (2025)

(2025) Civilization VII (2025)

(2025) WWE 2K25 / NBA 2K25

Deltarune (5 juin 2025) : En plus d’un portage confirmé, le développeur a officialisé la venue de nouveaux chapitres (3 et 4)

(5 juin 2025) : En plus d’un portage confirmé, le développeur a officialisé la venue de nouveaux chapitres (3 et 4) Survival Kids (5 juin 2025) : un nouveau jeu coopératif annoncé, simili party game où l’on doit essayer de résoudre des énigmes à plusieurs

(5 juin 2025) : un nouveau jeu coopératif annoncé, simili party game où l’on doit essayer de résoudre des énigmes à plusieurs Enter the Gungeon 2 (2025) : un nouvel épisode annoncé qui passe à de la 3D isométrique

(2025) : un nouvel épisode annoncé qui passe à de la 3D isométrique Starseeker Astroneer Expeditions (2026) : une nouvelle aventure dans l’univers d’Astroneer

(2026) : une nouvelle aventure dans l’univers d’Astroneer Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (5 juin 2025)

(5 juin 2025) Final Fantasy VII Remake Intergrade (Inconnu)

(Inconnu) Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (5 juin 2025)

(5 juin 2025) Hollow Knight Silksong : En plus du portage et de nouvelles images, le titre a reconfirmé une sortie en 2025

: En plus du portage et de nouvelles images, le titre a reconfirmé une sortie en 2025 Story of Seasons: Grand Bazaar (2025)

(2025) Goodnight Universe (2025)

(2025) Wilds Hearts S (25 juillet 2025)

(25 juillet 2025) Witchbrook (hiver 2025)

(hiver 2025) Rune Factory Guardians of Azuma (5 juin 2025)

(5 juin 2025) Marvel Cosmic Invasion (hiver 2025)

(hiver 2025) Star Wars Outlaws (2025)

(2025) Nobunaga’s Ambition Awakening Compelte Edition (5 juin 2025)

(5 juin 2025) Fast Fusion (5 juin 2025) : nouveau jeu de course futuriste par Shin’en Multimedia (qui avait sorti Fast RMX)

(5 juin 2025) : nouveau jeu de course futuriste par Shin’en Multimedia (qui avait sorti Fast RMX) Shadow Labyrinth (18 juillet 2025)

(18 juillet 2025) RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army (5 juin 2025)

(5 juin 2025) Puyo Puyo Tetris 2S (5 juin 2025) : un portage avec un peu de contenus inédits

(5 juin 2025) : un portage avec un peu de contenus inédits Sonic x Shadows Generations (5 juin 2025)

(5 juin 2025) Two Point Museum (5 juin 2025)

(5 juin 2025) No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES (25 juillet 2025)

(25 juillet 2025) Reanimal (2025)

(2025) Fortnite (2025)

(2025) Arcade Archives 2 (2025) avec du Ridge Racer

(2025) avec du Ridge Racer Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur (2025)

(2025) Tamagotchi Plaza (27 juin 2025)

(27 juin 2025) Human Fall Flat 2 (2025)

The Duskbloods

Avec grande surprise, From Software annonce un jeu multijoueur inédit en exclusivité Switch 2. Intitulé The Duskbloods, il rappelle pas mal un croisement entre Bloodborne et Elden Ring avec une touche de vampirisme. On sait que ça sortira en 2026, sans plus de précision, et qu’il s’agira bien d’une exclusivité Switch 2.

Kirby Air Riders

Un ancien titre vieux de 20 ans va faire son retour, avec Kirby Air Riders. Un jeu de course avec notre jolie bou-boule rose, et qui sera une nouvelle fois chapeauté par Masahiro Sakurai et HAL Labority. On a pour l’instant très peu d’informations sur ce nouveau titre, si ce n’est qu’il est prévu pour 2025. On reste cependant assez étonné de voir que Nintendo ait choisi de le lancer la même année que Mario Kart.

Donkey Kong Bananza

Donkey Kong va signer son retour sur nos écrans avec une nouvelle aventure totalement inédite et en 3D, Donkey Kong Bananza. A nous les multiples mondes truffés de surprises, à découvrir y compris en profondeur grâce à la force brute de notre singe en salopette. Le jeu sera disponible dès le 17 juillet prochain en exclu sur la nouvelle console de Nintendo.

Le prix des jeux fera débat

L’information est tombée en parallèle donc on vous la glisse ici : Nintendo va profiter de Switch 2 pour augmenter la tarification de ses jeux. On apprend ainsi que la version physique de Mario Kart World coûtera 89.99€ tandis que son homologue numérique sera facturé à 79.99€. Donkey Kong limite davantage la casse en étant fixé respectivement à 79.99€ et 69.99€ mais c’est posé : les jeux coûteront plus chers sur la Switch 2.