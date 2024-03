Stellar Blade : La démo du beat them all coréen sera disponible le 29 mars sur PlayStation 5

Attendu dans environ un mois sur PlayStation 5, Stellar Blade a refait surface aujourd’hui avec une petite surprise qui devrait faire plaisir à pas mal de monde, et ce même si elle avait malheureusement fuité début mars. Vous l’aurez sans doute compris, nous parlons ici de la démo du beat them all coréen de Shift Up Corporation. Celle-ci sera disponible sur le PSN dès ce vendredi 29 mars, à 15h en France.