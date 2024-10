Voici 20 démos à découvrir cette semaine au Steam Néo Fest d’octobre 2024

Vous trouverez ici une liste non-exhaustive de quelques démos qui peuvent mériter le détour à l’occasion du Steam Néo Fest d’octobre 2024. Vous y trouverez des genres très différents, avec des titres plus confidentiels que d’autres afin de vous faire découvrir quelques jeux tout en vous conseillant ceux qui font l’actualité.

Sopa: Tale of the Stolen Potato

On commence cette sélection par l’histoire d’une patate. Ou plus précisément celle d’un jeune garçon, qui doit aller récupérer une pomme de terre pour la soupe de sa grand-mère et qui va être transporté dans un autre monde étrange. Sopa: Tale of the Stolen Potato est un jeu d’aventure qui part d’une drôle d’idée mais qui souhaite nous faire vivre un véritable conte sur la transmission et la famille, le tout avec ces visuels 3D inspirés de films comme Coco. Si vous recherchez une histoire touchante à découvrir, c’est peut-être ce qu’il vous faut.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Le premier Citizen Sleeper était une valeur sûre, c’est pourquoi il est évident de recommander sa suite. Ce nouveau RPG de science-fiction vous fera incarner un androïde (un dormeur) en fuite, qui devra voyager comme il le peut à travers les étoiles grâce à un vaisseau de fortune tout en gérant les besoins de son équipage. Un titre qui veut vous faire vivre une vraie expérience de jeu de rôle, avec des choix à prendre et beaucoup de lecture pour en apprendre plus sur cet univers et ces personnages. C’est l’occasion ou jamais d’essayer la licence pour ensuite voir si vous devez craquer pour le premier épisode, avant la sortie de cette suite.

The Spirit of the Samurai

Grâce à son animation en stop-motion, The Spirit of the Samurai sort assurément du lot. Ce metrodivania en 2D très inspiré par le folklore japonais nous raconte l’histoire d’un samouraï qui cherche à protéger son village d’une invasion de morts-vivants. Et pour cela, il n’est pas seul puisque l’on retrouve à ses côtés un esprit capable de l’aider ainsi qu’un chat des plus rusés qui pourra divertir ses ennemis. Lors de la Gamescom, le titre avait sur attirer notre attention malgré une certaine rigidité, et c’est ici l’occasion de découvrir par vous-même si le titre a plus qu’une belle gueule en stock.

Tribe Nine

Tribe Nine revient de loin. Annoncé il y a de cela plus de quatre ans, le jeu des créateurs de Danganronpa se dirige enfin dans la bonne direction. Il prend place dans un Neo-Tokyo futuriste dans lequel on est amenés à contrôler des personnages dans des combats en temps réel, en combinant au mieux leurs attaques. Ce RPG mélange plusieurs styles entre la 3D traditionnelle et des passages en pixel-art, avec des phases de puzzles et d’autres mini-jeux à accomplir à travers la ville.

Spirit of the North 2

Sorti en 2019, le premier Spirit of the North avait su nous toucher en plein cœur malgré des imperfections évidentes. Spirit of the North 2 espère bien nous séduire à nouveau tout en corrigeant ce qui n’allait pas chez son prédécesseur. Cette démo sera donc l’occasion de voir si c’est le cas, tout en découvrant à quoi ressemble le jeu sous l’Unreal Engine 5. On incarnera toujours un renard accompagné d’un corbeau dans une nature mystique, pleine de secrets et d’énigmes à résoudre, que l’on pourra explorer plus librement.

30 Birds

30 Birds est le prochain titre issu du catalogue d’Arte, que l’on vous avait déjà présenté lors de la dernière Gamescom. Un titre à la direction artistique très singulière, dans lequel on voyage dans des décors intégrés au sein de lanternes pour y résoudre de nombreuses énigmes. On incarne ici une jeune femme qui tente de venir en aide à une déesse en retrouvant des oiseaux, ce qui se fera au travers de nombreux mini-jeux tous plus différents les uns que les autres, en compagnie de personnages toujours plus étonnants. Une proposition qui mérite assurément le détour.

The Precinct

Présenté comme un GTA-like alors que la ressemblance n’est pas des si frappantes (même pas du tout), The Precinct a vite attiré l’œil du public. Le jeu entend bien rendre hommage aux films noirs des années 80 en nous plongeant dans la peau d’un policier qui est en quête de vengeance après la mort de son père. Le jeu nous promet une grande liberté de déplacement avec plusieurs véhicules, ces derniers étant très importants pour les nombreuses phases de coures-poursuites qui vont venir rythmer l’histoire.

Bullet Noir

Après s’être intéressé au genre du hack’n slash, le studio derrière Wolcen change complètement de fusil d’épaule. C’est le cas de le dire puisque Bullet Noir est un twin-stick shooter qui peut immédiatement faire penser à Hotline Miami qui aurait rencontré Sin City, même s’il veut tout de même nous laisser le choix entre une approche très frontale et une autre plus discrète. Avec quatre personnages très différents à contrôler, le jeu souhaite éviter la monotonie tout en laissant aussi un peu de place à sa narration, qui ne sera pas au second plan.

Popucom

Avec sa direction artistique qui vient très largement lorgner sur Splatoon, Popucom se présente comme un jeu d’aventure et de plateformes jouables en coopération qui reprend le principe du match-3. Ici, pas de grilles répétitives, mais un vrai périple avec des décors en 3D où l’on devra tirer des boules colorées sur d’autres pour les faire exploser, que ce soit sur des ennemis ou sur l’environnement afin de pouvoir progresser. Un mélange des genres qui pourrait être intéressant, surtout en compagnie d’un ami.

Wilmot Works It Out

On ne fera pas plus puzzle-game que Wilmot Works It Out, puisque dans ce jeu, tout ce que vous aurez à faire, c’est d’accomplir des puzzles, des vrais. En dehors du fait que cela vous permettra de vous relaxer l’esprit grâce à une bande-son reposante tout en accomplissant quelque chose de satisfaisant, vous pourrez ensuite vous servir de ces puzzles pour décorer les murs de votre maison virtuelle. Le concept est simple, mais le charme est là et cette démo pourrait bien nous en convaincre.

Usual June

Amateurs de paranormal, Usual June est là pour vous. Ce jeu d’aventure en 3D nous raconte le périple d’une jeune fille au sein d’une ville de Fen Harbor qui cache de nombreux secrets, et surtout de nombreux fantômes qu’elle est la seule à être en mesure de voir. Ces derniers ne sont pas tous agressifs et pourront venir en aide à notre protagoniste pour empêcher une catastrophe. Entre des phases d’enquête et d’autres plus orientées action, le jeu attire surtout l’oeil avec sa direction artistique des plus colores. L’ambiance est là, les bonnes idées aussi, mais notre première impression du titre n’était pas parfaite. Reste à voir si cela se confirme ou non dans la démo.

SUPERVIVE

Développé par un tout nouveau studio composé d’anciens de Blizzard et Riot Forge, SUPERVIVE veut être le parfait mélange entre MOBA et Battle Royale. Soit les deux genres les plus à la mode, mais n’allez pas croire pour autant que le titre souhaite uniquement surfer sur la popularité de ces deux styles sans rien offrir derrière. Avec ses combats très rapides qui prennent également de la hauteur avec toute une partie aérienne, le jeu semble parfois un peu chaotique tout en étant très satisfaisant à prendre en mains, comme nous avons pu le voir lorsque nous l’avons essayé en amont de son annonce.

Kill All Lice

Les poux, ce terrible fléau. Si vous en avez déjà eu, vous savez à quel point ces petits êtres peuvent être gênants. Kill All Lice propose de vous venger de ces sales bestioles en allant les exterminer aux côtés du capitaine Soap et du lieutenant Shampoo, directement sur le crâne d’un personnage qui va servir de décor à cette aventure loufoque de type run’n gun. Un titre visiblement rempli de second degré que l’on peut aussi explorer en duo pour rendre la vie encore plus dures à ces poux.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate

Des jeux Tortues Ninja, on en mange à la pelle ces derniers temps. Mais on ne dit pas non pour autant à Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, qui a la particularité d’être un roguelike, un genre que l’on a peu vu pour nos tortues préférées. On y retrouvera tous les poncifs, avec des améliorations à obtenir au fil des niveaux et des morts toujours plus riches en enseignements, afin de permettre aux quatre frères de tirer Splinter des sales griffes du Clan des Foot. Et bien entendu, le titre est jouable aussi bien en solo qu’en coopération pour combiner les pouvoirs de Léonardo, Raphael, Michelangelo et Donatello.

Windblown

Cela fait des années que Motion Twin a quitté le navire Dead Cells pour préparer Windblown. Ce nouveau roguelike change – littéralement – de perspective tout en s’offrant une dimension coopérative, puisqu’il nous place dans la peau de Voltigeurs qui peuvent s’aventurer en groupe de trois dans plusieurs îles célestes remplis de défis. Le titre sortira le 24 octobre prochain en accès anticipé, c’est donc le moment idéal de savoir si vous avez envie de suivre le nouveau travail du studio dès maintenant ou si vous préférez attendre la version finale.

AI Limit

Puisqu’il fallait bien un Souls-like dans la liste, autant parler d’AI Limit. Le jeu fait partie du programme PlayStation China Hero Project mais sera aussi disponible sur PC et cette démo de deux heures en est la preuve. On est ici en face d’un action-RPG tout ce qu’il y a de plus classique pour le genre, si ce n’est qu’il dispose d’une ambiance science-fiction/anime assez sympathique, qui pourra rappeler Code Vein pour les amateurs du genre. En espérant que le résultat soit ici un peu plus convaincant, et c’est l’occasion de le savoir.

Toads of the Bayou

Afin de se préparer pour sa sortie le 19 novembre prochain, le deckbuilder Toads of the Bayou a lui aussi droit à sa démo. Des deckbuilders, ça ne manque pas, mais le charme de Toads of the Bayou réside dans le fait de nous placer aux commandes d’une troupe de crapauds tout en proposant une partie roguelike avec une mort permanente et des combats stratégiques sur des grilles. Un cocktail qui attire la curiosité, surtout quand il est bien aidé par une identité visuelle qui lui permet de sortir du lot.

ANTONBLAST

Avec le délirant ANTONBLAST, place à un style un peu plus retro puisque l’on peut ici découvrir un plateformer 2D « à l’ancienne », mais qui ne fait pas dans le recyclage pour autant. Le titre va à 100 à l’heure et vous propose de tout détruire sur votre passage pour aller vous venger de Satan en personne, celui qui a volé la collection d’esprits de Dynamite Anton. Récemment reporté au 3 décembre, le jeu se fait pardonner avec une toute nouvelle démo.

Overthrown

Place à un titre un peu plus cozy. Overthrown est un city-builder dans lequel vous pourrez cultiver vos terres jusqu’à bâtir un véritable royaume, à condition de bien tout automatiser vos différentes structures, tout en prenant bien soin de vos villageois. La partie gestion représente la grande majorité de l’expérience mais le titre nous propose également quelques combats. Votre plus grand ennemi restera malgré tout la nature et vous devrez faire en sorte que vos habitations tiennent bien le choc au fil des saisons, tout comme votre stock de ressources.

Ys X: Nordics

On termine avec un gros morceau. Si vous ne connaissez pas la saga Ys, ne paniquez pas devant le fait qu’il s’agisse du dixième épisode car ces derniers ne se suivent pas réellement, même si le même protagoniste est présent (et si quelques références sont faites). Ys X est même un cas à part dans la série puisque ce cher Adol s’en va explorer les eaux nordiques et pourra prendre le contrôle d’un navire le temps de quelques batailles maritimes. Le coeur du gameplay reste sur la terre ferme avec un système de combat en duo qui offre des affrontements dynamiques et spectaculaires. Notez d’ailleurs que la démo est aussi disponible sur le PS Store et le Nintendo eShop.

On aurait pu encore en citer des centaines, de The Rise of the Golden Idol à Delta Force en passant par Temtem Swarm et Strinova, mais on vous laissera découvrir le reste par vous-même. Vous trouverez l’ensemble des démos du Steam Néo Fest sur la page officielle de l’événement. Et n’hésitez pas à nous faire vos propres recommandes en commentaires !