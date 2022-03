Steam Deck : Valve annonce avoir corrigé le souci de stick drift via une nouvelle mise à jour

On vous rapportait hier que certains utilisateurs du Steam Deck avaient signalé des problèmes de stick drift. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Valve a été très réactif puisque le souci semble déjà corrigé si l’on en croit l’un de ses membres.

Hi all, a quick note about Steam Deck thumbsticks. The team has looked into the reported issues and it turns out it was a deadzone regression from a recent firmware update. We just shipped a fix to address the bug, so make sure you’re up to date.

— Lawrence Yang (@lawrenceyang) March 2, 2022