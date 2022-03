Certains utilisateurs du Steam Deck ont déjà des soucis de stick drift

Valve a récemment lancé sa console portable Steam Deck. La machine vous permet de jouer à une foule de jeux PC sur une machine aux allures de Nintendo Switch survitaminée. Cependant, certains utilisateurs rapportent déjà un souci que connaissent d’ailleurs certains joueurs de la console hybride Nintendo.

Joy-Con Drift : le spin-off ?

A force d’utiliser des sticks sur une manette ou une console portable, il peut arriver qu’un souci de drift apparaisse. Récemment, ce souci a largement été mis en lumière avec la Nintendo Switch et son fameux « Joy-Con drift » qui touche de nombreux consommateurs. Via reddit, on apprend qu’un utilisateur a rapidement rencontré un problème de stick drift avec son Steam Deck.

Sur la vidéo montrant un test des contrôles de la machine, on constate que les valeurs X et Y du stick droit continuent de fluctuer alors qu’ils devraient afficher « 0 » une fois le stick relâché. Par la suite, un second utilisateur a constaté le même problème. Cela pourrait être un simple souci de calibrage (qui peut donc être résolu via une mise à jour) ou un défaut de fabrication concernant une minorité d’acquéreurs, toutefois il est alarmant de déjà constater des tracas de ce genre peu de temps après le lancement. Normalement, les soucis de drift interviennent après une longue utilisation.

En juillet 2021, Yazan Aldehayyat, l’un des ingénieurs de la console, avait assuré que ce point précis avait fait l’objet de nombreux tests :

« Nous avons fait une tonne de tests sur la fiabilité, vraiment sur tous les fronts – et sur tous les contrôles et les facteurs environnementaux différents, et tout ce genre de choses […] Je veux dire, évidemment que certains composants vont dysfonctionner à un moment ou un autre, mais nous pensons que les gens seront très satisfaits et contents avec cela. »

On espère que Valve trouvera rapidement une solution si cela se généralise de plus en plus.