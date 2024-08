Starfield: Shattered Space – Nous avons assisté à une vidéo de gameplay exclusive lors de la Gamescom, notre avis

Une aventure plus fermée et plus sombre

Si Starfield nous pousse à l’exploration avec de très nombreux systèmes, eux-mêmes remplis de planètes où se poser, Shattered Space rebat les cartes. Ici, toute l’action va être centralisée sur une seule planète : Va’ruun’kai.

Le nom évoquera forcément quelque chose à tous ceux ayant parcouru la galaxie de Starfield, cette planète abrite une faction de la maison Va’runn, finalement peu présente dans le jeu de base. Cette dernière va représenter la principale menace de cette nouvelle aventure, ajoutant de par sa nature une once de mysticisme autour du dieu serpent.

L’extension sera aussi l’occasion de se retrouver sur une planète en proie au chaos suite à une expérience scientifique ayant mal tourné. Nous n’avons pas pu en voir beaucoup et il faudra attendre la sortie du DLC pour bien comprendre ce qui a pu se passer, mais ce qui est certain, c’est que l’ambiance même de ce nouveau contenu est bien différente de ce que le reste du jeu peut proposer.

Shattered Space est angoissant, et vient s’inspirer de titres tels que Dead Space ou F.E.A.R. et plus généralement des films de SF horrifiques comme la saga Alien. En effet, nous avons vu plusieurs séquences de gameplay dans des lieux plutôt oppressants dans leur mise en scène. Très sombres, avec des mares de sang voire des cadavres en apesanteur, Bethesda ne lésine pas sur les moyens pour nous donner l’impression d’être surveillé et en danger constant.

De nouveaux ennemis viendront s’ajouter au bestiaire, qu’il s’agisse d’adversaires humains ou extraterrestres, ces derniers seront également bien plus dangereux et agressifs que tout ce que nous avons pu rencontrer jusque-là. De nouvelles armes seront également de la partie, mais le gameplay ne devrait pas réellement changer de ce que l’on peut trouver dans le jeu de base.

De ce que l’on a pu voir, cette extension ne devrait pas révolutionner la proposition initiale de Starfield, mais plutôt lui offrir un prolongement de son univers avec une nouvelle histoire, de nouveaux personnages et un peu plus de développement de la maison Va’runn. Ceux ayant aimé Starfield devraient y trouver leur compte, les autres ne devraient au contraire pas s’y attarder. De notre côté, nous sommes plutôt intéressés par ce que pourra proposer Shattered Space, son ambiance plus sombre et horrifique attise notre curiosité, en espérant que la narration tiendra sur toute la longueur de l’extension.