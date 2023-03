Starfield : La classification australienne du jeu donne quelques détails sur le jeu

Microsoft et Bethesda ne semblent pas décidés à nous parler de Starfield avant le mois de juin prochain. Le jeu fera l’objet d’une émission spéciale le 11 juin qui sera diffusée tout juste après la conférence Microsoft-Bethesda, mais d’ici là, les informations à propos du titre devraient se faire rares. Heureusement pour celles et ceux qui trépignent d’impatience à l’idée de découvrir le RPG, on peut récolter quelques bribes de détails via les organismes de classification, dont celui de l’Australie qui vient d’enregistrer le jeu.

Dans la veine des autres jeux Bethesda

Comme on pouvait le deviner, Starfield a reçu la classification la plus haute là-bas (comme le relaye Game Infinitus), ce qui équivaut au +18 du système PEGI chez nous. Ce sont ici les mentions servant à justifier cette classification qui vont surtout nous intéresser.

Sans surprise, on y retrouve beaucoup de violence, mais aussi un peu de nudité (il n’est pas question de scènes à caractère sexuel), ce que l’on pouvait tout à fait attendre d’un jeu Bethesda. L’organisme s’est aussi intéressé à la grande présence de drogues avec laquelle on pourrait interagir en jeu. Là encore, aucun étonnement sur le fait que ces thèmes et ces pratiques seront dans le jeu (surtout dans un univers de science-fiction), tant Bethesda est coutumier du fait.

Starfield sortira le 6 septembre 2023 sur PC et Xbox Series.