Starfield serait une exclusivité Xbox et PC selon Jeff Grubb

Starfield est l’un des jeux de science-fiction les plus attendus puisqu’il s’agit de la nouvelle grosse licence de Bethesda dont on attend encore des nouvelles. Si certaines rumeurs laissent penser que l’on verra le titre cette année, des informations et des images du jeu semblent avoir fuité sur la toile. Attention, si jamais vous ne voulez potentiellement pas vous faire « spoiler » certains éléments, nous vous invitons à ne pas lire ce qui suit.

Un titre proche d’Outer Wilds et No Man’s Sky ?

Starfield is exclusive to Xbox and PC. Period. This is me confirming that. https://t.co/j78Msk8nyG — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 15, 2021

Comme d’habitude, il faut prendre ces informations avec des pincettes et préciser que cela ne représentera pas le rendu final du jeu puisque d’après l’origine de ces fuites (difficiles à retracer tant elles sortent de partout mais ce serait apparemment l’œuvre d’un membre de la communauté qui les aurait déniché), les images proviennent d’une version datant de 2018 dont certaines étaient déjà diffusées depuis un moment, mais sans que cela ne soit vraiment confirmé. On rappelle d’ailleurs qu’à l’E3 2018 Todd Howard avait effectivement dit que Starfield était jouable en interne.

Ce qui ressort de ces fuites est que Starfield pourrait être un jeu se rapprochant bien plus de No Man’s Sky (avec de l’exploration spatiale, ou encore de la création de vaisseaux) que d’un Mass Effect par exemple.

Parmi les quelques éléments de lore, nous pourrions avoir ceci :

SNA : Space Nation Alliance qui serait une des factions majeures du jeu.

Axion Energy : Une compagnie qui pourrait créer et vendre de l’énergie.

Kreet Wold Base : Apparemment ce serait la station que l’on voit sur les images.

BlackFleet : Ce serait le nom du vaisseau présent sur les images.

Nous pourrions ainsi potentiellement voir le titre présenté à l’E3 2021 avec une sortie plus proche que prévu. De plus selon Jeff Grubb, un « insider » relativement bien informé, Starfield serait une exclusivité Xbox et PC. Difficile de ne pas y croire depuis le rachat de Bethesda par Microsoft. Rendez-vous au porchain E3 pour avoir le fin mot de l’histoire.