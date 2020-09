Star Wars Squadrons sera jouable avec un HOTAS sur consoles également

Après nous avoir parlé des ambitions de Star Wars Squadrons il y a quelques semaines, Ian Frazier revient avec une autre bonne nouvelle pour les joueurs console. En effet, il a annoncé sur Twitter que les joueurs qui joueront sur console de salon pourront eux aussi profiter des joies des joysticks et « HOTAS » (Hands On Throttle And Stick) alors que la fonctionnalité était déjà prévue sur PC depuis le mois de juin.

Immersion à 100%

Si la nouvelle a de quoi ravir les joueurs Xbox, ce sont probablement ceux de chez Sony qui doivent le plus se frotter les mains. Si ces derniers possèdent le casque de réalité virtuelle PlayStation VR ainsi qu’un joystick compatible, ils pourront profiter d’une immersion complète dans le dernier titre de Motive Studio. Star Wars Squadrons ne sera jouable qu’à la première personne et promet donc des séances intenses et immersives dans l’univers de Georges Lucas.

Le titre connait déjà sa date de sortie fixée au 2 octobre 2020, sera cross-play et profitera d’une compatibilité complète avec la réalité virtuelle (aussi bien PSVR que casques PC). Pour le précommander, c’est ici que ça se passe :