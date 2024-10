Un nouveau patch est disponible pour Star Wars Outlaws, voici ce que contient la mise à jour 1.2

L’infiltration est encore au centre des correctifs

La version 1.2 du jeu est maintenant accessible sur toutes les plateformes. Il faudra faire un tout petit peu de place sur votre machine pour la télécharger puisqu’elle pèse pas moins de 3,8 Go sur PS5, 4,71 Go sur Xbox Series et 5,6 Go sur PC.

Cette mise à jour promet encore une fois de régler certains éléments liés aux phases d’infiltration, en corrigeant l’IA des ennemis, leur nombre et leur positionnement ainsi que les soucis de caméra qui peuvent exister durant ces séquences. Le speedster est aussi au cœur du patch et devrait désormais être un peu plus agréable à manier, notamment en corrigeant les problèmes de collisions et de caméra à bord de l’engin. On notera également que quelques bugs pouvant bloquer la progression dans certains quêtes ont été ici balayés grâce à ce patch, même s’il en reste sans doute encore quelques-uns.

Le patch note complet est à lire sur le site officiel d’Ubisoft. La prochaine mise à jour majeure du titre est maintenant prévue pour le 24 octobre prochain.

Star Wars Outlaws est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu pour en savoir plus.