Star Wars Jedi: Survivor dévoile un nouveau trailer épique qui donne le ton

Les fans de Cal Kestis seront sans doute tristes de penser au fait que sans le dernier report en date, Star Wars Jedi: Survivor devrait d’ores et déjà être dans nos mains. Qu’ils se consolent puisque même s’il faut encore attendre quelques semaines avant de voir ce que cette deuxième aventure nous réserve, sans doute avant l’arrivée d’un troisième et dernier opus, Respawn nous offre un nouvel aperçu de son jeu via une bande-annonce inédite qui se focalise sur l’histoire principale.

Un refuge pour Cal et les siens ?

Tout l’équipage du Mantis semble être sur le pied de guerre dans cet épisode qui se déroule 5 ans après les événements du premier jeu. Cal et sa bande ont visiblement trouvé un potentiel refuge qui pourrait les aider à fuir l’Empire, mais le voyage ne sera pas de tout repos.

On retrouve ici quelques têtes connues comme Greez ou Merrin, mais aussi des nouveaux venus comme un ennemi énigmatique (potentiellement lié à la Haute République ?) ou Bode Akuna, un allié inédit pour Cal. Le jeu nous fera visiblement voyager à travers de nombreuses planètes qu’il nous tarde de découvrir, tout comme on a maintenant très hâte de voir le destin qui sera réservé à ces personnages.

Star Wars Jedi: Survivor sortira le 28 avril prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.